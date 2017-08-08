Hollandalı futbolcu konusunda hayal kırıklığı yaşamadıklarını ve oyuncunun kalitesinin tartışılmaz olduğunu savunan Yıldırım, "Van Persie, sakatlığından dolayı verimli olamadı. Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı. Mukaveleyi imzaladıktan sonra biz bunu anladık. Oyuncu şu anda elinden geleni yapıyor. Aykut hoca onu kazanmak istiyor, uğraşıyor. Bu seneyi böyle geçireceğiz. Bir santrfor alacağız. Gerekirse 1 tane daha alırız. Herkes bu konuda rahat olsun. Oyuncu alacak durumumuz da var. Ozan Tufan'a transfer teklifi gelmedi." ifadelerini kullandı.