"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Aziz Yıldırım, 2015-2016 sezonunda yaptıkları Van Persie transferinde, İtalyan menajer Giuliano Terraneo'nun oyuncunun sakatlığını kendilerinden sakladığını belirtti.
Hollandalı futbolcu konusunda hayal kırıklığı yaşamadıklarını ve oyuncunun kalitesinin tartışılmaz olduğunu savunan Yıldırım, "Van Persie, sakatlığından dolayı verimli olamadı. Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı. Mukaveleyi imzaladıktan sonra biz bunu anladık. Oyuncu şu anda elinden geleni yapıyor. Aykut hoca onu kazanmak istiyor, uğraşıyor. Bu seneyi böyle geçireceğiz. Bir santrfor alacağız. Gerekirse 1 tane daha alırız. Herkes bu konuda rahat olsun. Oyuncu alacak durumumuz da var. Ozan Tufan'a transfer teklifi gelmedi." ifadelerini kullandı.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 23:15
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 12
Yorum
mehmet Forvet diye bula bula Soldado yu mu buldunuz ? Kalsııın. İlla yanlış transfer yapacaksınız doğru transfer yapsanız olmuyor demek ki..
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Fikret Orman'a şok!
Toplam 54
Yorum
Tufan ayvalık Fazla havalandı sn fikret başkan iki şampiyonluk ile futbolda dağları kendi yaratı sanıyor TFÇ Türkiye Futbol Çiftliği ne yapacak
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 12
Yorum
mehmet Sol-da-do yu is-te-mi- yoruz. Heceleyerek yazdım belki anlarsınız sn yönetim. so-da-do yu istemiyoruz. weboyu alın be daha iyi soldado ne ?
"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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