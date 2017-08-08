 Stopere 1.95’lik kule: Andrea Ranocchia – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Stopere 1.95’lik kule:

    Stopere 1.95’lik kule: Andrea Ranocchia

    Cadena Ser radyosu, “Fenerbahçe ve Villarreal peşinde” diye duyurdu.

    Kjaer'in Sevilla'ya gitmesinin ardından yeni stoperin kim olacağı merak edilen Fenerbahçe için bir iddia da İspanya'dan geldi. Cadena Ser radyosu, Villareal'in İnterli Andrea Ranocchia'yla ilgilendiğini duyururken, bu transferde rakibinin ise Fenerbahçe olduğunu aktardı.

    Radyonun haberinde, sarı-lacivertlilerin geçen sezonun ikinci yarısını Hull City'de kiralık geçiren 1.95 boyundaki İtalyan futbolcu için hayli istekli olduğu vurgulandı. Ranocchia'nın öldürücü bir hava topu üstünlüğü var.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Stopere 1.95’lik kule: Andrea Ranocchia haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.