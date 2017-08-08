Stopere 1.95’lik kule: Andrea Ranocchia

Cadena Ser radyosu, “Fenerbahçe ve Villarreal peşinde” diye duyurdu.

Kjaer'in Sevilla'ya gitmesinin ardından yeni stoperin kim olacağı merak edilen Fenerbahçe için bir iddia da İspanya'dan geldi. Cadena Ser radyosu, Villareal'in İnterli Andrea Ranocchia'yla ilgilendiğini duyururken, bu transferde rakibinin ise Fenerbahçe olduğunu aktardı.



Radyonun haberinde, sarı-lacivertlilerin geçen sezonun ikinci yarısını Hull City'de kiralık geçiren 1.95 boyundaki İtalyan futbolcu için hayli istekli olduğu vurgulandı. Ranocchia'nın öldürücü bir hava topu üstünlüğü var.