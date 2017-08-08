Stopere 1.95’lik kule: Andrea Ranocchia
Cadena Ser radyosu, “Fenerbahçe ve Villarreal peşinde” diye duyurdu.
Radyonun haberinde, sarı-lacivertlilerin geçen sezonun ikinci yarısını Hull City'de kiralık geçiren 1.95 boyundaki İtalyan futbolcu için hayli istekli olduğu vurgulandı. Ranocchia'nın öldürücü bir hava topu üstünlüğü var.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:44
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Sofiane Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 16
Yorum
hakan artık türk futbolu diye birşey kalmadı. yabancı çöplüğüne çevirdiler iligimizi. 80-90 ları arıyorum.
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Şampiyonluk için mi?
Toplam 15
Yorum
bir fark daha var biz sakat ve menajer önerisi oyuncu almıyoruz.. fegholi ve asamoah da geliyor
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Anlaşma tamam!
Toplam 28
Yorum
ağlaaaa kıskançlıktan deliriyosunuz farkındayız :))))
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