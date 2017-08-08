Perez’de son söz Fener’de
İspanyol golcünün menajeri Lovelle, “Arsenal 15 milyon euro istiyor. Kararı F.Bahçe verecek” dedi.
BENİTEZ: PEREZ'İ İSTİYORUM
Perez için Newcastle United da ciddi şekilde bastırıyor. İngiliz ekibinin hocası Rafael Benitez, 28 yaşındaki oyuncu için Arsenal'le görüşmeler yaptıklarını doğrularken, "Perez çok beğendiğim bir isim" dedi. Newcastle, Perez'i kiralamak istiyor.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:49
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Sofiane Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 16
Yorum
hakan artık türk futbolu diye birşey kalmadı. yabancı çöplüğüne çevirdiler iligimizi. 80-90 ları arıyorum.
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Şampiyonluk için mi?
Toplam 15
Yorum
bir fark daha var biz sakat ve menajer önerisi oyuncu almıyoruz.. fegholi ve asamoah da geliyor
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Anlaşma tamam!
Toplam 28
Yorum
ağlaaaa kıskançlıktan deliriyosunuz farkındayız :))))
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