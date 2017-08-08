 Perez’de son söz Fener’de – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Perez’de son söz Fener’de

    Perez’de son söz Fener’de

    İspanyol golcünün menajeri Lovelle, “Arsenal 15 milyon euro istiyor. Kararı F.Bahçe verecek” dedi.

    Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki İspanyol golcü Lucas Perez'in menajeri Rodrigo Fernandez Lovelle bir açıklama yaptı. Lovelle, "Türk kulübü ile en son geçen hafta konuştuk. Fenerbahçe bizim koşullarımızı biliyor. Arsenal ise bonservisine 15 milyon euro istiyor. Bundan sonraki aşamada karar verecek olan kurum Fenerbahçe" dedi. Perez, milli takımda forma giyebilmek için sürekli oynayacağı bir kulübü tercih edecek.

    BENİTEZ: PEREZ'İ İSTİYORUM
    Perez için Newcastle United da ciddi şekilde bastırıyor. İngiliz ekibinin hocası Rafael Benitez, 28 yaşındaki oyuncu için Arsenal'le görüşmeler yaptıklarını doğrularken, "Perez çok beğendiğim bir isim" dedi. Newcastle, Perez'i kiralamak istiyor.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:49
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