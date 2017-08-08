Lucas Lima teklifi reddetti
Yeni sezon öncesi son hazırlık karşılaşmasını dün Cagliari ile oynayan Fenerbahçe'ye transferde kötü haber geldi.
Aykut Kocaman ve Sarı-Lacivertli yönetimin devre arasıda da olsa kadrosuna katmak istediği Lucas Lima transferi başka bahara kaldı. Santos'ta forma giyen Lucas Lima'nın Fenerbahçe'nin yıllık 5 milyon euroluk teklifine hayır yanıtı verdiği belirtildi.
Brezilyalı forvetin sezon sonuna kadar sözleşmesinin sürdüğü, futbolcunun kontratı sonuna kadar sürdürmek istediği ifade edildi. Brezilyalı forvetin F.Bahçe'nin 4 yıllık 20 milyon euroluk teklifini bu nedenle geri çevirdiği belirtildi.
"SANTOS'TA MUTLUYUM"
Yıldız oyuncu Brezilya basınına yaptığı açıklamada, "Henüz karar vermedim. Bunu çok düşünmedim. Zamanın akmasına izin veriyorum. Ben burada mutluyum ve kazanacağımız unvanlarla daha mutlu olmayı umut ediyorum" dedi.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 16:03
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''G.Saray'a yapılan saygısızlıktır''
Toplam 17
Yorum
Yalan mı Anca Türk futboluna zarar veriyorsunuz.
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Benfica'dan son dakika Talisca hamlesi
Toplam 7
Yorum
kerem ribery gibi gider bu demedi deme ismail
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''G.Saray'a yapılan saygısızlıktır''
Toplam 17
Yorum
Yalan mı Neden Şenol Güneş değil sayın TFF Başkanı neden Galatasaray'ın teklif ettiği Lucescu çünkü Ahde vefa çıkarın üzerinizdeki formaları
Lucas Lima teklifi reddetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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