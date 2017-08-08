 Kocaman'dan transfer açıklaması – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kocaman'dan transfer açıklaması

    Kocaman'dan transfer açıklaması

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , Cagliari maçının ardından transfer konusunda konuştu.

    Kocaman, "Takımda ana stoper olarak iki futbolcu var. Oyun içinde değişiklikler yapıyoruz. Vardar'ı geçersek, Avrupa'da 6 tane maç yapacağız. Şu anda takımdaki eksiklikler net olarak gözüküyor. Transferi son derece ciddi bir şekilde yapmayı düşünüyoruz'' dedi. Genç futbolculardan oldukça memnun kaldığını belirten Kocaman, "Oğuz, Samet ve Eljif son derece yetenekli oyuncular. Hepsi kadroyu zorlayacak oyuncular" diye konuştu.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kocaman'dan transfer açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.