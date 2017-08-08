 Kocaman, Hasan Ali kararını verdi – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Kocaman, Hasan Ali kararını verdi

    Kocaman, Hasan Ali kararını verdi

    , yönetimden 'ın mevkisine transfer istedi.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , yönetim ile bir araya geldi. Kocaman, sarı lacivertli idarecilere takımın son durumu ile ilgili bilgi verdi.

    'ın performansından memnun olmayan başarılı çalıştırıcı yönetimden bir sol bek alınmasını istedi. Deneyimli teknik adam, kadroda bulunan diğer sol bek İsmail Köybaşı'nın da bir başka takıma kiralanabileceğini dile getirdi.

    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:29
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