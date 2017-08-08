Kocaman, Hasan Ali kararını verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yönetim ile bir araya geldi. Kocaman, sarı lacivertli idarecilere takımın son durumu ile ilgili bilgi verdi.



Hasan Ali Kaldırım'ın performansından memnun olmayan başarılı çalıştırıcı yönetimden bir sol bek alınmasını istedi. Deneyimli teknik adam, kadroda bulunan diğer sol bek İsmail Köybaşı'nın da bir başka takıma kiralanabileceğini dile getirdi.