Kocaman, Hasan Ali kararını verdi
Aykut Kocaman, yönetimden Hasan Ali Kaldırım'ın mevkisine transfer istedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yönetim ile bir araya geldi. Kocaman, sarı lacivertli idarecilere takımın son durumu ile ilgili bilgi verdi.
Hasan Ali Kaldırım'ın performansından memnun olmayan başarılı çalıştırıcı yönetimden bir sol bek alınmasını istedi. Deneyimli teknik adam, kadroda bulunan diğer sol bek İsmail Köybaşı'nın da bir başka takıma kiralanabileceğini dile getirdi.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 10:29
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Yeni Cimbom yine golcü
Toplam 5
Yorum
Aslan YENI TRANSFERLER VE GÜNDEMDEKILERIN HEPSI SÜPER YANLIZ GOMIS ILE MARIANO'DAN UMUDUM YOK
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Lucescu, Arda ile görüştü
Toplam 5
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MilliGüç Milli takıma karakteri düzgün futbolcular alınır. Arda dünyanın en iyisi olsa bile bir hiç, Buna FBli Volkan da dahil.
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''Eksikler gözüküyor!''
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gökhan 1 gol atsanda 3 10 gol atsanda 3 puan veriyorlar önce takım derneyip toplansın bundan önceki gs nin şampiyonluğunda son 12 maçında ne yaptı
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