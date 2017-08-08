Giuliano bombası

10 numara arayışındaki Fenerbahçe, Zenit’in Brezilyalı yıldızına kancayı taktı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu kaliteli bir 10 numara ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin Zenit'te forma giyen Brezilyalı oyuncu Giuliano için Rus ekibine teklif götürdüğü ileri sürüldü. Başkan Aziz Yıldırım'ın açıkladığı dört transferden biri olduğu iddia edilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için Zenit ile temasa geçildi. Piyasa değeri yaklaşık 9 milyon euro olan Giuliano'nun teknik direktör Mancini tarafından kadroda düşünülmesi Fenerbahçe'nin en büyük kozu olarak gözüküyor.



13 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

İlk etapta kiralama teklifinin yapıldığı Giuliano de Paula, geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla çıktığı 38 resmi karşılaşmada 17 gol, 13 asistlik bir performans sergiledi. Satın alma opsiyonuyla kiralanması planlanan 27 yaşındaki oyuncu için görüşmelerin son birkaç gün içinde yoğunlaştığı ve transferin hafta sonuna kadar netlik kazanacağı öğrenildi. Zenit'ten önce Parana, İnternacional, Dnipro ve Gremio'da forma giyen Giuliano, Brezilya Milli Takımı'nda da 13 kez görev yaptı.