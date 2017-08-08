Giuliano bombası
10 numara arayışındaki Fenerbahçe, Zenit’in Brezilyalı yıldızına kancayı taktı.
13 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
İlk etapta kiralama teklifinin yapıldığı Giuliano de Paula, geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla çıktığı 38 resmi karşılaşmada 17 gol, 13 asistlik bir performans sergiledi. Satın alma opsiyonuyla kiralanması planlanan 27 yaşındaki oyuncu için görüşmelerin son birkaç gün içinde yoğunlaştığı ve transferin hafta sonuna kadar netlik kazanacağı öğrenildi. Zenit'ten önce Parana, İnternacional, Dnipro ve Gremio'da forma giyen Giuliano, Brezilya Milli Takımı'nda da 13 kez görev yaptı.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:56
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Sofiane Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 16
Yorum
hakan artık türk futbolu diye birşey kalmadı. yabancı çöplüğüne çevirdiler iligimizi. 80-90 ları arıyorum.
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Şampiyonluk için mi?
Toplam 15
Yorum
bir fark daha var biz sakat ve menajer önerisi oyuncu almıyoruz.. fegholi ve asamoah da geliyor
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Anlaşma tamam!
Toplam 28
Yorum
ağlaaaa kıskançlıktan deliriyosunuz farkındayız :))))
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