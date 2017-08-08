 Fernandao’nun menajeri ile buluşma – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    ’nun menajeri ile buluşma

    Fernandao’nun menajeri ile buluşma
    Fenerbahçe, kolundaki kırık henüz iyileşmediği için sahalara dönüşü gecikecek olan meselesini masaya yatırdı. Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, dün İstanbul'a gelen Brezilyalı santrforun menajeri Eduardo Uram ile bir görüşme yaptı. Görüşmede sambacının son durumu ve geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ufukta ayrılık da görünebilir
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:24
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