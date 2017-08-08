Fenerbahçe yıldız golcüyle anlaştı
Fenerbahçe'nin, İspanyol golcü Roberto Soldado ile anlaştığı iddia edildi.
Fenerbahçe yönetimi transfer taarruzunu sonlandırmak için düğmeye bastı.
Sarı-lacivertliler bir golcü, bir stoper, bir forvet arkası ve bir de hücumcu kanat oyuncusunu kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Bu çalışmaları sonlandırmak için Hasan Çetinkaya, Mahmut Uslu ve Ali Yıldırım'ın önce İspanya'ya uçtukları daha sonra İngiltere'ye geçecekleri öğrenildi.
İspanya'da Villareal'in santraforu Soldado'nun transferini bitirmek için harekete geçen sarı-lacivertiler 32 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaştı.
Piyasa değeri 8 milyon Euro görünen Soldado'nun Villareal ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunduğu için bu rakam daha aşağı çekilecek.
Soldado'nun ardından sarı-lacivertli heyet Chelsea'nin 21 yaşındaki oyuncusu Kenedy için İngiltere'ye geçecek. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan sol bek ve sol kanat oyuncusu için kiralama teklifi yapılacak.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 13:41
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Giuliano bombası
Toplam 12
Yorum
zafer giuliano 10 numara ortasaha merkezde sağ orta ve sol ortada oynayabilen jçok yönlü oker oyuncu fenere gelirse ortasaha sorunu biter
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Teo’da pazarlıklar kızıştı
Toplam 16
Yorum
MERT Varsin KARTAL in arkasindan seyredelim gene ama ,34 luk delikanli VALBUENA nin futbolunu seyretmek gurur verecek bizlere.VALBUENA OLEY !!!!
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Tudor'la olmaz
Toplam 51
Yorum
sivasli yusuf canaria,tesekkür ederim iste gercek bir fb li rakirakip olmak baska ,insan olmak baska,kindar nesil olmak baska,anladiniz siz oni.
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