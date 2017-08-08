Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım konuşuyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Şekip Mosturoğlu NTV Spor'da Rıdvan Dilmen'in de katıldığı programa konuk oldu.

Yıldırım, canlı yayında gündemdeki birçok konu ve gelecek sezonun planlaması hakkında önemli açıklamalar yaptı.

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İlk olarak Finansal Fair Play'le ilgili açıklamalarda bulunan Şekip Mosturoğlu şu ifadeleri kullandı:

"UEFA'yla yaptığımız anlaşma 4 yıllık. 30 milyon € zararla başladı ilk sezon. O hedef tutturuldu. Geçen sezon 20 milyon euro'ydu. O da hedef biraz aşıldı kur farkı nedeniyle. UEFA Başkanı sayın Cefferin'le konuştuk. Bizim gibi kur farkı yaşanana ülkerler için esneklik yapılacaüını belirtti. Bu sezon için zarar hedefimiz 10 milyon euro."

"Kamuoyunda finansal fair play'le ilgili 'futbolcu satmadan alınamaz', 'satmadan alınamıyor' gibi bir yanlış anlaşılma var. UEFA bunlara bakmıyor sadece zarar kısıtlaması var. Temel parametre kar-zararın başa baş gelmesi. Benzer kural TFF'de de uygulanmaya başladı. Futbolcu satmadan almama güvencesi, maaş bütçesi bunun güvencesi gibi... Bu parametrelere uygun bütçemizi yaptık. Bu sezon zarar 10 milyonu aşmayacak önümüzdeki sezon da bu 0'a inecek. Şekip Mosturoğlu: Bizim UEFA ile anlaşmamız 4 yıllık. Beşiktaş'ın 3 yıllık. Onların da devam ediyor. Galatasaray'ın ise 2 yıllık. Bildiğim kadarıyla Trabzonspor'un FFP anlaşması yok."



İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları:

"NEYMAR'IN TRANSFERİ LEGAL OLMAYABİLİR"

UEFA'nın bu sistemi yeniden elden geçirmesi lazım. Kabul edilebilir seviyelere indirilmeli. UEFA kriterlerinde sıkıntı var. Fransa'da 222 milyon euro bir oyuncu için bonservis ödendi. Bunun FFP ile ne alakası var? 222'lik operasyonun karşılığında yapılanlar şu an legal olmayabilir. Burada bir devletin güç gösterisi var. 3-5 milyon euroya oyuncu alabiliyorsunuz, şimdi en düşük kademe 15 milyon euro. O sisteme geldik yani. UEFA kriterlerine uymak kolay iş. FFP'yi zaten biz kendimiz istedik. Çünkü kulübü borç batağına sürüklemek istemedik. Biz kulübü borç batağına götürmeyelim diye bunu yaptık. Çok oyuncu aldık diye UEFA bizle anlaştı diye bir şey yok. Her kulübün kendi şartlarına göre denge sağlanıyor."