Fener affetmedi
Ülker Stadı’nda İtalyan temsilcisi Cagliari’yi konuk eden sarı-lacivertli takım yeni transferi Valbuena’nın golüyle galibiyete ulaşıp, sezon öncesi umut verdi.
MAURİCİO ISLA ESKİ TAKIMINA KARŞI
Sarı-lacivertli takımın yeni transferlerinden Şilili sağ bek Mouricio Isla, eski takımı Cagliari'ye karşı forma giydi. İtalyan ekibi Cagliari'den transfer edilen Isla, bu transfer nedeniyle düzenlenen hazırlık maçında sahaya ilk 11'de çıktı.
ÜCRETSİZ MAÇA 20 BİN TARAFTAR
Fenerbahçe taraftarları, Cagliari ile oynanan hazırlık maçına ücretsiz olmasına rağmen fazla ilgi göstermedi. İki kale arkası tribününde de büyük boşluklar göze çarparken, taraftarlar Maraton ve Fenerium tribünlerinin önemli bölümünü doldurdu. Biletleri ücretsiz olan hazırlık maçını yaklaşık 20 bin taraftar izledi.
SKRTEL'İN PARTNERİ MEHMET TOPAL
Aykut Kocaman, dünkü karşılaşmada Mehmet Topal'ı stoperde denedi. Daha önce bir çok kez bu mevkide görev yapan Topal, dün Skrtel ile birlikte stoperde oynadı. Hazırlık maçları ve Sturm Graz maçlarında 11'de oynayan Josef de Souza ise dün yedek soyundu.
ELJİF ELMAS ÖZEL İZİNLE SAHADA
18 yaşından küçük olmasından dolayı resmi sözleşme imzalamak için FIFA'nın kararını bekleyen Makedon futbolcu Eljif Elmas, dün özel izinle kadroya girdi. Teknik direktör Aykut Kocaman, 17 yaşındaki Makedon futbolcuyu yedek kulübesinde oturttu. Genç futbolcu ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
VAN DER WİEL'E ISLIKLI PROTESTO
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın, kadro dışı kararı geçen hafta kalkan Hollandalı sağ bek Gregory van der Wiel'i de maç kadrosuna dahil etmesi dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, top ayağına her geldiğinde bekleneni veremeyen Van der Wiel'i ıslıkladı.
6 MAÇTA İLK GALİBİYET
Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi 6. hazırlık maçını kazanmayı başardı. Hazırlık maçlarında Romanya'nın Juventus Bükreş takımına 3-2, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 2-1, Fransa ekibi Olympique Marsilya'ya 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla 0-0, Fransa temsilcisi Monaco ile 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe bu sonuçla, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında ilk galibiyetini elde etmiş oldu. Avrupa Ligi'nde Sturm Graz'ı ilk maçta 2-1 yenip, rövanşta 1-1 berabere kalarak turu geçen F.Bahçe ligdeki ilk maçını cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacak.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:44
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Sofiane Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 16
Yorum
hakan artık türk futbolu diye birşey kalmadı. yabancı çöplüğüne çevirdiler iligimizi. 80-90 ları arıyorum.
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Şampiyonluk için mi?
Toplam 15
Yorum
bir fark daha var biz sakat ve menajer önerisi oyuncu almıyoruz.. fegholi ve asamoah da geliyor
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Anlaşma tamam!
Toplam 28
Yorum
ağlaaaa kıskançlıktan deliriyosunuz farkındayız :))))
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