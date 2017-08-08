 F.Bahçe, o transferi yalanladı – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe, o transferi yalanladı

    F.Bahçe, o transferi yalanladı

    Fenerbahçe, transferde ismi sarı-lacivertli kulüple anılan Milan'ın savunma oyuncusu Gabriel hakkında yalanlama geçti.

    Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Basında yer alan, Gabriel isimli futbolcuyla ilgilendiğimiz yönündeki haber yalandır. Bahse konu oyuncuyla bir ilgimiz bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe, o transferi yalanladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.