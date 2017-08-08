F.Bahçe formülü buldu
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki transferi Eljif Elmas, soyadı gibi futbolda parlaması için 1.5 aya ihtiyacı var. 27 Eylül'de 18 yaşına girecek olan Makedon oyuncu, Türkiye'deki transfer dönemini ise 20 günlük fark ile kaçırıyor.
Türkiye'deki transfer sezonu 8 Eylül'de bitiyor. Elmas ise 27 Eylül doğumlu ve 20 günlük fark yüzünden lisansı ara transfer döneminde çıkabilecek. Ancak Fenerbahçe hukuki her yolu deniyor. Konu FIFA'ya taşınmıştı ve karar bekleniyor. Transfer tescil dönemi bittikten sonra 18 yaşına girecek olan Eljif Elmas için konu TFF'ye de taşındı. Eljif'in ailesinin Türkiye'ye gelmesiyle "İş göçü" formülüne başvurulacak ve bu sebeple Makedon oyuncunun Fenerbahçe formasını bir an evvel giymesi için bir engel kalmaması bekleniyor.
ÖZGÜVEN, KARARLILIK, YETENEK VE FİZİK GÜÇ YERİNDE...
Eljif Elmas ilk sınavını Cagliari ile oynanan maçta verdi. Kadıköy'de oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan genç oyuncu kalitesini gösterdi. Topu her ayağına aldığında alkışlanarak tribünlerin desteğini alan Eljif Elmas 17 yaşında olmasına rağmen yüksek bir özgüvene sahip olduğunu sahada hissettirdi. Kararlı ve pozisyon almasını biliyor. İki ayağını da kullanıp yeteneklerini sergiliyor ve fizik gücü de yerinde.
Resmi işler tamamlandığında Fenerbahçe önemli bir yetenek kazanacak.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 13:27
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Tudor'la olmaz
Toplam 42
Yorum
sufican Terimden bi cacık olmaz. Göreceksiniz.
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Galatasaray'a yeni iş ortağı
Toplam 1
Yorum
Hasan duy beni!! Hasan kusura bakma kardeşim uğraşıyorsun,çabalıyorsun ama nafile, taraftarın sabrı doldu kötü futbola tahammül yok.Gözünü seveyim ayrıl git
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''Eksikler gözüküyor!''
Toplam 16
Yorum
Cok Degerli Elmas Aykut Hoca ne yaparsan yap bu Elmasi sürekli oynat. Müthis bir oyuncu geliyor, nihayet. Onu kesfeden alanlara cok büyük tesekkür.
F.Bahçe formülü buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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