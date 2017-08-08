F.Bahçe, Duje Cop teklifini yenilemiş

Forvete iki transfer yapacak olan F.Bahçe, Cagliari'den Duje Cop'la da ilgileniyor.

İtalyan basını, daha önce Hırvat oyuncu için yapılan 3 milyon euro'luk teklifin reddedildiğini yazmıştı. Kanarya'nın teklifini "satın alma opsiyonlu kiralama" olarak yenilediği iddia edildi. Cop, geçen sezon kiralık oynadığı Sporting Gijon'da 32 maçta 9 gol atıp 3 asist yapmıştı.