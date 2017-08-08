 F.Bahçe, Duje Cop teklifini yenilemiş – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    F.Bahçe, teklifini yenilemiş

    F.Bahçe, Duje Cop teklifini yenilemiş

    Forvete iki transfer yapacak olan F.Bahçe, Cagliari'den 'la da ilgileniyor.

    İtalyan basını, daha önce Hırvat oyuncu için yapılan 3 milyon euro'luk teklifin reddedildiğini yazmıştı. Kanarya'nın teklifini "satın alma opsiyonlu kiralama" olarak yenilediği iddia edildi. Cop, geçen sezon kiralık oynadığı Sporting Gijon'da 32 maçta 9 gol atıp 3 asist yapmıştı.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:23
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