 Emre kiralık gidiyor – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Emre kiralık gidiyor

    Emre kiralık gidiyor

    Bugün için İnter'e 5 yıllık imza atacağı ileri sürülen için yeni bir iddia geldi.

    İtalyan La Gazzetta dello Sport, genç oyuncunun İtalyan ekibiyle 2 yıllık kiralık sözleşme yapacağını duyurdu. Emre'nin 2 sezon kiralık forma giymesini kabul eden Borussia Dortmund'un satın alma bedelini de 15 milyon euro olarak belirlediği ifade edildi. Transfer detaylarının bugün netleşeceği bilgisi paylaşıldı.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:55
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