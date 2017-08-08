Emre kiralık gidiyor

Bugün için İnter'e 5 yıllık imza atacağı ileri sürülen Emre Mor için yeni bir iddia geldi.

İtalyan La Gazzetta dello Sport, genç oyuncunun İtalyan ekibiyle 2 yıllık kiralık sözleşme yapacağını duyurdu. Emre'nin 2 sezon kiralık forma giymesini kabul eden Borussia Dortmund'un satın alma bedelini de 15 milyon euro olarak belirlediği ifade edildi. Transfer detaylarının bugün netleşeceği bilgisi paylaşıldı.