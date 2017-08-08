''Eksikler gözüküyor!''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Cagliari maçının ardından transfer konusunda konuştu.

Kocaman, "Takımda ana stoper olarak iki futbolcu var. Oyun içinde değişiklikler yapıyoruz. Vardar'ı geçersek, Avrupa'da 6 tane maç yapacağız. Şu anda takımdaki eksiklikler net olarak gözüküyor. Transferi son derece ciddi bir şekilde yapmayı düşünüyoruz'' dedi. Genç futbolculardan oldukça memnun kaldığını belirten Kocaman, "Oğuz, Samet ve Eljif son derece yetenekli oyuncular. Hepsi kadroyu zorlayacak oyuncular" diye konuştu.