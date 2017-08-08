Ekici, Trabzon’a hazır

Sturm Graz ile oynanan ilk Avrupa Ligi eleme karşılaşması öncesindeki idmanda sol arka alt adalesinden 2. derece yırtıkla sakatlık geçiren Mehmet Ekici, ligin 2. haftasındaki Trabzonspor derbisine yetişmek için özel program uyguluyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun 17 Ağustos'taki Vardar sınavında riske edilmeyeceği ve eski takımına karşı tam hazır gelmek için çalıştığı bildirildi.