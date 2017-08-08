Aykut hoca halleder
Sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyleyen sambacı, “Avrupa’da da Vardar’ı geçip gruplara kalacak gücümüz var. Aykut hoca bize sürekli öz güven aşılıyor. O her türlü detayı düşünecektir” dedi.
KAPASİTEMİZ VAR
Tecrübeli oyuncu, sonrasında yapacakları Vardar Skopje karşılaşması ile ilgili de "Graz maçı gibi zorlu olacaktır. Bu turu geçip gruplara kalmak amacındayız. Bu kapasitemiz de var. Rakibe saygı duyarak turu geçeceğimize inanıyorum" yorumunu yaptı. Takımın zaman içinde çok daha iyi bir seviyeye çıkacağını sözlerine ekleyen , "Hocamız en iyisini yapmaya çalışıyor. Biz de onun isteklerini karşılamak için çalışıyoruz. Eksiklerimiz var ama zaman içinde bunları gidereceğiz. Hocamız da her türlü detayı düşünecektir" dedi.
TAKIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Aykut hocanın kendilerine sürekli özgüven verdiğini sözlerine ekleyen Josef, "Bireysel olarak öz güvenli olmak çok önemlidir. Bu öz güvenin birleşimi takıma da yansır. Hocamız bunun için çok çalıştı. Sahaya çıktığımızda ne yapacağımızı biliyoruz. Kocaman bu konuda fazlasıyla çalıştı" şeklinde konuştu.
HEDEF ŞAMPİYONLUK
Josef lig öncesi iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini de vurguladı. Sarı-lacivertli futbolcu, "Sezonu da iyi geçireceğimize inanıyorum. Hazırlık maçlarını büyük takımlarla oynadık. Böylece daha çok verim aldık. Gücümüzün üstüne koyarak devam ettik. Bu çok önemliydi. Umarım her kulvarda hedeflere ulaşırız. Amacımız kesinlikle şampiyonluk. Avrupa'da da gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz" dedi.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 23:55
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Sofiane Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 16
Yorum
hakan artık türk futbolu diye birşey kalmadı. yabancı çöplüğüne çevirdiler iligimizi. 80-90 ları arıyorum.
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Şampiyonluk için mi?
Toplam 15
Yorum
bir fark daha var biz sakat ve menajer önerisi oyuncu almıyoruz.. fegholi ve asamoah da geliyor
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Anlaşma tamam!
Toplam 28
Yorum
ağlaaaa kıskançlıktan deliriyosunuz farkındayız :))))
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