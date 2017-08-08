Aykut hoca halleder

Sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyleyen sambacı, “Avrupa’da da Vardar’ı geçip gruplara kalacak gücümüz var. Aykut hoca bize sürekli öz güven aşılıyor. O her türlü detayı düşünecektir” dedi.

Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu Josef De Souza, hem lig hem de Avrupa Ligi play-off turunda oynayacakları maçlarla ilgili açıklama yaptı. Sambacı, sezonun ilk maçında Göztepe'ye konuk olacaklarını hatırlatarak, "Lige yeni çıkmış bir takım. İstekli olacakları kesin. Fenerbahçe'ye karşı kendi evlerinde de kazanmak isteyecekler. Çekişmeli bir mücadele olabilir ve biz de 3 puan için çıkacağız. Nasıl başlarsanız öyle gider. İyi bir başlangıçla taraftarımızı sevindirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.



KAPASİTEMİZ VAR

Tecrübeli oyuncu, sonrasında yapacakları Vardar Skopje karşılaşması ile ilgili de "Graz maçı gibi zorlu olacaktır. Bu turu geçip gruplara kalmak amacındayız. Bu kapasitemiz de var. Rakibe saygı duyarak turu geçeceğimize inanıyorum" yorumunu yaptı. Takımın zaman içinde çok daha iyi bir seviyeye çıkacağını sözlerine ekleyen , "Hocamız en iyisini yapmaya çalışıyor. Biz de onun isteklerini karşılamak için çalışıyoruz. Eksiklerimiz var ama zaman içinde bunları gidereceğiz. Hocamız da her türlü detayı düşünecektir" dedi.



TAKIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Aykut hocanın kendilerine sürekli özgüven verdiğini sözlerine ekleyen Josef, "Bireysel olarak öz güvenli olmak çok önemlidir. Bu öz güvenin birleşimi takıma da yansır. Hocamız bunun için çok çalıştı. Sahaya çıktığımızda ne yapacağımızı biliyoruz. Kocaman bu konuda fazlasıyla çalıştı" şeklinde konuştu.



HEDEF ŞAMPİYONLUK

Josef lig öncesi iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini de vurguladı. Sarı-lacivertli futbolcu, "Sezonu da iyi geçireceğimize inanıyorum. Hazırlık maçlarını büyük takımlarla oynadık. Böylece daha çok verim aldık. Gücümüzün üstüne koyarak devam ettik. Bu çok önemliydi. Umarım her kulvarda hedeflere ulaşırız. Amacımız kesinlikle şampiyonluk. Avrupa'da da gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz" dedi.