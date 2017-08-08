''Alo deyin yeter''
Kamerunlu forvet, eski takımını unutamadığını belirtip “Taraftarın coşkusu, kupa kazanmak rüya gibiydi. Arasınlar yeter, hemen geri dönerim. Belki tekrar yollarımız kesişir” diye konuştu.
KAMENİ NOKTA ATIŞI
Webo, Kocaman'a övgüler dizerek "Aykut hocayı kelimelerle anlatmak çok zor. Benim için ve Fenerbahçe için bir hocadan daha fazlası. Dünya futbolunu izleyen ve yenilikleri takip eden bir çalıştırıcı. Ayrılması bizi derinden sarsmıştı" yorumunu yaptı. Kanarya'nın Kameni transferinin çok yerinde olduğunu da belirten Webo "Camia zaman içinde onu tanıyıp sevecektir. Volkan Demirel ile birlikte çok başarılı olurlar" dedi.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:54
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Sofiane Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 16
Yorum
hakan artık türk futbolu diye birşey kalmadı. yabancı çöplüğüne çevirdiler iligimizi. 80-90 ları arıyorum.
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Şampiyonluk için mi?
Toplam 15
Yorum
bir fark daha var biz sakat ve menajer önerisi oyuncu almıyoruz.. fegholi ve asamoah da geliyor
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Anlaşma tamam!
Toplam 28
Yorum
ağlaaaa kıskançlıktan deliriyosunuz farkındayız :))))
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