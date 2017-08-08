''Alo deyin yeter''

Kamerunlu forvet, eski takımını unutamadığını belirtip “Taraftarın coşkusu, kupa kazanmak rüya gibiydi. Arasınlar yeter, hemen geri dönerim. Belki tekrar yollarımız kesişir” diye konuştu.

Türkiye'de pek çok takımda forma giydikten sonra eski kulübü Mallorca'da çalışmalara devam eden Pierre Webo, Türkiye'de her zaman çok iyi bir hayat yaşadığını söyleyip Fenerbahçe'de geçirdiği günleri unutamadığını kaydetti. "Fenerbahçe'de oynamak, taraftarın coşkusu ve kupa kazanmak rüya gibiydi" diyen usta golcü, "Pereira ve Terraneo beni istemediler. Devam edeceğimi düşünüyordum. Büyük şok yaşadım. Saygı gösterdim ama üzüntüyle ayrıldım" ifadesini kullandı. Yeniden sarı-lacivertli formayı giymek istediğinin altını çizen 35 yaşındaki forvet, "Aykut hoca beni arasın hemen dönerim. Kim bilir belki kader bizi yeniden Fenerbahçe ile bir araya getirir. Neden olmasın" dedi.



KAMENİ NOKTA ATIŞI

Webo, Kocaman'a övgüler dizerek "Aykut hocayı kelimelerle anlatmak çok zor. Benim için ve Fenerbahçe için bir hocadan daha fazlası. Dünya futbolunu izleyen ve yenilikleri takip eden bir çalıştırıcı. Ayrılması bizi derinden sarsmıştı" yorumunu yaptı. Kanarya'nın Kameni transferinin çok yerinde olduğunu da belirten Webo "Camia zaman içinde onu tanıyıp sevecektir. Volkan Demirel ile birlikte çok başarılı olurlar" dedi.