 Yeni santrforu canlı yayında açıklayabilir – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Yeni santrforu canlı yayında açıklayabilir

    Yeni santrforu canlı yayında açıklayabilir
    Başkan 'ın Fenerbahçe'nin yeni santrforunu yarın canlı yayında açıklayacağı ileri sürüldü. Yıldırım'ın NTV Spor'da Rıdvan Dilmen'in de katılacağı programda, gündemdeki birçok konuya değineceği ve gelecek sezonun planlaması hakkında bilgi vereceği belirtilirken, yeni golcünün adını da duyurabileceği öğrenildi.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:45
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