Yarmolenko teklif edildi

Kanat transferi düşünmeyen F.Bahçe’ye D. Kiev’in süper yıldızı teklif edildi. On numara transferinden vazgeçilip Andriy Yarmolenko sürprizi yaşanabilir.

F.Bahçe, Santos'tan Lucas Lima ile PSG'li Hatem Ben Arfa'yı uzun süredir gündeminde tutuyor. Ancak iki futbolcu için de beklenen müjde bir türlü gelmiyor. Bazıları bunu "Fırtına öncesi sessizlik" diye yorumlarken, sürpriz bir iddia ortaya atıldı: Andriy Yarmolenko!



Ukrayna futbolunun parlayan yıldızının menajerler tarafından Fenerbahçe'ye teklif edildiği ileri sürüldü. Dinamo Kiev'in Young Boys'a elenip Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi ile yıldız oyuncularından bazıları ile yolları ayırma kararı aldığı ileri sürülürken, iyi bir teklif gelmesi halinde Yarmolenko'yu da gözden çıkartabileceği belirtildi.



VALBUENA ON NUMARA!

Ancak bu transfer çok zor. Transfermarkt değeri 18 milyon euro olan sol ayaklı sağ kanat oyuncusu için Dinamo Kiev'in bu rakamın üstünde bir bonservis ücreti düşündüğü öğrenildi.



Kanarya'nın ise oyuncuyu satın alma opsiyonlu "kiralama" formülü ile kadrosuna katma çabası içinde olduğu kulislere yansıdı. Yarmolenko alınırsa,

Lucas Lima ve Hatem Ben Arfa'nın transferlerinden vazgeçilecek, Mathieu Valbuena ise on numarada kullanılacak.



KANATLARDAN MÜTHİŞ KATKI VERİYOR

Dinamo Kiev'de 336 resmi müsabakaya çıkıp 135 gol-89 asistlik müthiş bir performansa imza atan Yarmolenko, Ukrayna Milli Takımı'nda ise 69 maçta 29 kez fileleri sarstı. 27 yaşındaki yıldız, geçen sezon Dinamo'da toplam 40 maçta oynadı, 22 gol attı.