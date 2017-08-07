Yarmolenko teklif edildi
Kanat transferi düşünmeyen F.Bahçe’ye D. Kiev’in süper yıldızı teklif edildi. On numara transferinden vazgeçilip Andriy Yarmolenko sürprizi yaşanabilir.
Ukrayna futbolunun parlayan yıldızının menajerler tarafından Fenerbahçe'ye teklif edildiği ileri sürüldü. Dinamo Kiev'in Young Boys'a elenip Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi ile yıldız oyuncularından bazıları ile yolları ayırma kararı aldığı ileri sürülürken, iyi bir teklif gelmesi halinde Yarmolenko'yu da gözden çıkartabileceği belirtildi.
VALBUENA ON NUMARA!
Ancak bu transfer çok zor. Transfermarkt değeri 18 milyon euro olan sol ayaklı sağ kanat oyuncusu için Dinamo Kiev'in bu rakamın üstünde bir bonservis ücreti düşündüğü öğrenildi.
Kanarya'nın ise oyuncuyu satın alma opsiyonlu "kiralama" formülü ile kadrosuna katma çabası içinde olduğu kulislere yansıdı. Yarmolenko alınırsa,
Lucas Lima ve Hatem Ben Arfa'nın transferlerinden vazgeçilecek, Mathieu Valbuena ise on numarada kullanılacak.
KANATLARDAN MÜTHİŞ KATKI VERİYOR
Dinamo Kiev'de 336 resmi müsabakaya çıkıp 135 gol-89 asistlik müthiş bir performansa imza atan Yarmolenko, Ukrayna Milli Takımı'nda ise 69 maçta 29 kez fileleri sarstı. 27 yaşındaki yıldız, geçen sezon Dinamo'da toplam 40 maçta oynadı, 22 gol attı.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:55
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Erman Toroğlu: Faciadan dönüldü!
Toplam 21
Yorum
sergen konya taraftarını anlamıyorum,ne gerek vardı bunca rezilliğe! sahada sorun yok,seyirciler çıldırıp duruyo.tam rezaletti.
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Quaresma'ya saldırı
Toplam 3
Yorum
Sürekli bilinçli faul yaptı Quaresma maç boyu tahrik etti. Hakem efendi görmezden geldi. Gördüğünü cezasız bıraktı ama işte bu sebeple seyirci cahilce işler yaptı.
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Beşiktaş taraftarından çıkanlar şaşırttı
Toplam 13
Yorum
Samsunlu hikaye bunlar konyalilar iyi kovaladi bunlari ben samsunluyum ve mac oncesi bjklilerin kacislarini gordum hatta dayak yiyenleri bile oldu
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