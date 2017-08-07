Teo 'evet' dedi
En çok merak edilen, forvete kimin alınacağı... Lucas Perez, Teodorczyk ve Babacar favori isimler. Eto’o’nun da hâlâ gündemde olduğu ileri sürülürken, Polonya basını bir müjde verdi, F.Bahçe’nin Teodorczyk’la anlaştığını duyurdu. Anderlecht’le ise bonservis pazarlıklarının sürdüğü kaydedildi.
Taraftarın en çok merak ettiği, golcü transferi. Hedefte üç isim var: Lucas Perez, Lukasz Teodorczyk ve Khouma Babacar. F.Bahçe'nin Samuel Eto'o'dan da vazgeçmediği konuşuluyor. Perez'de rakipler Deportivo, Sevilla ve Newcastle. İspanyol golcü için Arsenal 15 milyon euro istese de rakam 11- 12'lere kadar düştü. Bu transferin gerçekleştiğine yönelik iddialar ise henüz doğrulanamadı.
Fiorentina'nın Senegalli golcüsü Babacar da kuvvetli bir aday. Mor Menekşeler'in gözden çıkardığı 24 yaşındaki yıldız için girişimler var ancak durumu diğer adaylarla ilgili gelişmelere bağlı.
Teodorczyk'da ise gelişmeler bir hayli çarpıcı. Attığı 22 golle Anderlecht'i şampiyon yapan ve gol kralı olan Polonyalı golcünün F.Bahçe'ye "evet" dediği belirtiliyor.
?ANDERLECHT 9 İSTİYOR
Polonya basını 'Teo' lakaplı oyuncunun Kanarya ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Anderlecht'in 26 yaşındaki forvetin bonservisine 9 milyon euro istediği, F.Bahçe'nin ise 6 milyon euro teklif ettiği, görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:11
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Erman Toroğlu: Faciadan dönüldü!
Toplam 21
Yorum
sergen konya taraftarını anlamıyorum,ne gerek vardı bunca rezilliğe! sahada sorun yok,seyirciler çıldırıp duruyo.tam rezaletti.
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Quaresma'ya saldırı
Toplam 3
Yorum
Sürekli bilinçli faul yaptı Quaresma maç boyu tahrik etti. Hakem efendi görmezden geldi. Gördüğünü cezasız bıraktı ama işte bu sebeple seyirci cahilce işler yaptı.
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Beşiktaş taraftarından çıkanlar şaşırttı
Toplam 13
Yorum
Samsunlu hikaye bunlar konyalilar iyi kovaladi bunlari ben samsunluyum ve mac oncesi bjklilerin kacislarini gordum hatta dayak yiyenleri bile oldu
Teo 'evet' dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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