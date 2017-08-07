 Teo 'evet' dedi – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Teo 'evet' dedi

    Teo 'evet' dedi

    En çok merak edilen, forvete kimin alınacağı... Lucas Perez, Teodorczyk ve Babacar favori isimler. Eto’o’nun da hâlâ gündemde olduğu ileri sürülürken, Polonya basını bir müjde verdi, F.Bahçe’nin Teodorczyk’la anlaştığını duyurdu. ’le ise bonservis pazarlıklarının sürdüğü kaydedildi.

    Başkanı Aziz Yıldırım, önceki gece Antalya'da 'Hedef 1 Milyon Üye' etkinliği çerçevesinde gerçekleşen organizasyonda, "Haftaya 3-4 transferi açıklayacağız" dedi, sarı-lacivertli taraftarları heyecan bastı. Bu isimlerin kim olacağı ise büyük merak konusu oldu. Kanarya forvete 2, forvet arkasına 1 (kanat da olabilir), stopere ve sol beke oyuncu düşünüyor. Bazı isimlerle kesin anlaşmaya varıldığı, bazılarının ise kendileri ve kulüpleri ile görüşmelerin hâlâ devam ettiği ortaya çıktı.

    Taraftarın en çok merak ettiği, golcü transferi. Hedefte üç isim var: Lucas Perez, ve Khouma Babacar. F.Bahçe'nin Samuel Eto'o'dan da vazgeçmediği konuşuluyor. Perez'de rakipler Deportivo, Sevilla ve Newcastle. İspanyol golcü için Arsenal 15 milyon euro istese de rakam 11- 12'lere kadar düştü. Bu transferin gerçekleştiğine yönelik iddialar ise henüz doğrulanamadı.

    Fiorentina'nın Senegalli golcüsü Babacar da kuvvetli bir aday. Mor Menekşeler'in gözden çıkardığı 24 yaşındaki yıldız için girişimler var ancak durumu diğer adaylarla ilgili gelişmelere bağlı.

    Teodorczyk'da ise gelişmeler bir hayli çarpıcı. Attığı 22 golle 'i şampiyon yapan ve gol kralı olan Polonyalı golcünün F.Bahçe'ye "evet" dediği belirtiliyor.

    ?ANDERLECHT 9 İSTİYOR
    Polonya basını 'Teo' lakaplı oyuncunun Kanarya ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Anderlecht'in 26 yaşındaki forvetin bonservisine 9 milyon euro istediği, F.Bahçe'nin ise 6 milyon euro teklif ettiği, görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:11
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