 Sow’dan vazgeçilmedi – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Sow’dan vazgeçilmedi

    Sow’dan vazgeçilmedi
    Golcü transferi için birçok isimle temasta olan Fenerbahçe'nin bir diğer planı da ... Al Ahli, oyuncusunu bu kez kiralık vermek istemese de gelen bilgiler umut verici. Sarılacivertli kulübe, "Siz de fedakarlıkta bulunabilirseniz Al Ahli'yi ikna edebilirim" diyerek haber yollayan Senegalli forvetle yeni bir kiralık sözleşme yapılabileceği kulislere yansıyor.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:48
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