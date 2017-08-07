 Sol beke son aday Layun – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Sol beke son aday Layun

    Sol beke son aday Layun

    Hasan Ali'nin performansından memnun olmayan Fenerbahçe, sol beke de uygun şartlarda takviye kovalıyor.

    İnterli Cristian Ansaldi'den sonra Chelsea'nin 21 yaşındaki yeteneği Kenedy de sarı-lacivertlilere yazılmaya başlanmıştı. İki oyuncu için de kiralama gündemde. Son iddia ise oldu. Alex Telles'in arkasında yedek kaldığı için Porto'dan ayrılmak isteyen Meksikalı futbolcu ile aracılar vasıtasıyla temas kurulduğu öğrenildi.

    27 GOL-36 ASİSTİ VAR
    Porto, 56 kez Meksika Milli Takımı forması giyip 4 gol atan Layun'u 2016'da 6 milyon euro ödeyerek Watford'dan transfer etmişti. Hücumu seven bir yapısı olan 29 yaşındaki futbolcunun kariyerinde 27 gol-36 asisti var.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:41
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