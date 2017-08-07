 Selçuk Yula anıldı – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    anıldı

    Selçuk Yula anıldı
    Fenerbahçe'nin ve milli takımımızın efsane ismi Fotomaç yazarı , ölümünün 4. yıldönümünde Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. 6 Ağustos 2013 tarihinde aramızdan ayrılan Yula için düzenlenen anma törenine merhumun ailesi, yakınları, sevenleri ve taraftarlar katıldı. Törende Yula'nın kabri başında Kur'anı Kerim okundu ve dualar edildi.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:23
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