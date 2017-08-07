 ‘RvP için verilmiş bir karar yok’ – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    ‘RvP için verilmiş bir karar yok’

    ‘RvP için verilmiş bir karar yok’
    Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, transfer gündemlerinde yer alan hakkında önemli açıklamalar yaptı. Bronckhorst, "İstediğimiz forvet modeli hem kanatlarda hem de ortada oynamalı. Van Persie hakkında henüz verilmiş bir kararımız yok. Onun için belirlediğimiz yol kesin değil" ifadelerini kullandı.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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