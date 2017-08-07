Kanarya, Cagliari’yi ağırlıyor

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Serie A takımlarından Cagliari'yi konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak, D Smart'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı, Passolig kartı olan sarı-lacivertli taraftarlar ücretsiz olarak izleyebilecek. Kombine kart sahibi taraftarlar, mevcut koltuklarından karşılaşmayı takip edebilecek. İsla'nın transferine karşılık düzenlenen maçta, F.Bahçe'nin yeni ismi Elif Elmas da forma giyecek.