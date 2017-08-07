 Kanarya, Cagliari’yi ağırlıyor – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Kanarya, Cagliari’yi ağırlıyor

    Kanarya, Cagliari’yi ağırlıyor

    , yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Serie A takımlarından Cagliari'yi konuk edecek.

    Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak, D Smart'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı, Passolig kartı olan sarı-lacivertli taraftarlar ücretsiz olarak izleyebilecek. Kombine kart sahibi taraftarlar, mevcut koltuklarından karşılaşmayı takip edebilecek. İsla'nın transferine karşılık düzenlenen maçta, F.Bahçe'nin yeni ismi Elif Elmas da forma giyecek.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:21
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