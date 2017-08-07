Fenerbahçeli oyuncu Josef De Souza, “İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Bunun başlangıcını da Göztepe maçıyla yapmak istiyoruz” dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, hazırlık maçında İtalyan ekibi Cagliari'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Brezilyalı oyuncu Josef De Souza kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli oyuncu, açıklamasında iyi hazırlandıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"İyi bir hazırlık süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu akşam iki farklı takımla oynadık diyebilirim. Takımdaki herkes forma şansı buldu. Açıkçası birbirimize olan uyum sürecimiz sürüyor, çünkü aramıza yeni katılan arkadaşlarımı oldu. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Bunun başlangıcını da Göztepe maçıyla yapmak istiyoruz. O maçı kazanarak Avrupa Ligi maçı öncesi iyi bir hava yakalamak istiyoruz."

