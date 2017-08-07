"İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum”
Fenerbahçeli oyuncu Josef De Souza, “İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Bunun başlangıcını da Göztepe maçıyla yapmak istiyoruz” dedi.
"İyi bir hazırlık süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu akşam iki farklı takımla oynadık diyebilirim. Takımdaki herkes forma şansı buldu. Açıkçası birbirimize olan uyum sürecimiz sürüyor, çünkü aramıza yeni katılan arkadaşlarımı oldu. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Bunun başlangıcını da Göztepe maçıyla yapmak istiyoruz. O maçı kazanarak Avrupa Ligi maçı öncesi iyi bir hava yakalamak istiyoruz."
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:28
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Aziz Yıldırım'ın açıklaması sorulunca...
Toplam 34
Yorum
dionysos hangi at ..
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Galatasaray'ın Ibrahimovic aşkı yeniden alevleniyor
Toplam 13
Yorum
Güzel haber Güzel haber Doğru olmasa da güzel haber Bu adama verecek para nerde Adam senede25 30milyon alıyor Sen3 4 milyona mı alacan
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Aziz Yıldırım'ın açıklaması sorulunca...
Toplam 34
Yorum
camia FBliler, Lensi asagilayarak haksizlik ediyorsunuz. Bizde müthis oynadi. Bize düsen, Lense yolun acik olsun demektir. Gerisini BJK düsünsün
"İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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