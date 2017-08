Isla: "Benim için özel bir akşamdı"

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Mauricio Isla, "Taraftarın güzel düşüncesini bilmek, tezahüratlarını duymak mutluluk verici. Benim için özel bir akşam ve özel bir maçtı. Cagliari'de 1 yıl geçirdim ve onların sayesinde Türkiye'nin en iyi kulübüne geldim. Çalışmalarım sürüyor. Güzel sözler duymaktan dolayı mutluluk duyuyorum" dedi.



Şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceklerinin de altını çizen Isla, "Bazen uyum süreci zorlu geçebilir. Ancak ben geldiğimden bu yana şaşkınım. Hem teknik ekip hem de takım arkadaşlarımın yaklaşımından dolayı büyük şaşkınlık yaşadım. Her çalışmada yüzde yüzümüzü veriyoruz. Hazır olmak zorundayız. Ligin başlamasına az bir süre kaldı. İyi işler yapmak istiyoruz. Takım içinde de konuşuyoruz. İki üç oyuncuya daha ihtiyaç olduğu söyleniyor ve bu oyuncuların takımın seviyesini daha da yukarı çekeceğine inanıyorum. Bizim amacımız Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak ve

hak ettiği yere Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesini sağlamak" diye konuştu.



KALECİ KAMENİ: "TECRÜBELERİMLE TAKIMA YARDIMCI OLMAK İSTİYORUM"

File bekçisi Carlos Kameni ise, "Bir kaleci için zor bir karşılaşma olarak değerlendirmek yerine takımı bir bütün olarak değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Takımdaki pozitif havayı korumak önemlidir. Bugün taraftarımız da harikaydı. Takım halinde gösterilen mücadeleden dolayı çok memnumum" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin her zaman şampiyonluğu hedefleyen bir takım olduğunu da ifade eden Kameni, "Gelmeden önce Fenerbahçe'nin ne ifade ettiğini biliyordum. Fenerbahçe nasıl bir kulüp bunu biliyordum. Büyük bir kulübe geldiğimi biliyorum. Her zaman şampiyonluk isteyen bir takımda olduğumun farkındayım ve bütün çabam da bu yönde olacak. Gerek Avrupa Ligi'nde gerekse de Türkiye Ligi'nde her zaman en iyiye ulaşmak temel hedefimizdir. Ben de tecrübelerimle takıma yardımcı olmak istiyorum. Şu an ligimizin başlamasına 1 hafta var ve bu karşılaşmada seviyemizi göreceğiz. Bence iyi bir hazırlık dönemini geride bıraktık" diyerek sözlerini noktaladı.