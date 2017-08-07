 Gomez’in eli kulağında – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Gomez’in eli kulağında

    Gomez’in eli kulağında

    Sarı-lacivertliler, Kjaer'in yerine de harıl harıl oyuncu arıyor.

    ve Kara Mbodji'nin isimleri öne çıkmış durumda. Milan'da yeterli şans bulamayan Paraguaylı Gomez, Aykut Kocaman'ın önceliği. Ancak oyuncunun peşinde Beşiktaş da dahil olmak üzere birçok kulüp var. F.Bahçe'ye yakın bir kaynak, "Gomez'de önemli gelişmeler var" diyerek müjdeyi verdi. Anderlecht'in Senegalli stoperi Mbodji ise Gomez'in en güçlü alternatifi.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:40
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