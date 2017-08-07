Fenerbahçe'yi Valbuena sırtladı

Hazırlık maçında Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu'nda konuk ettiği Cagliari'yi Valbuena'nın golüyle 1-0 yendi.

İlk yarıdaki en önemli pozisyonu 41. dakikada Salih Ulçan yakaladı ancak sonuç alamadı. Bu pozisyondan 1 dakika sonra da Stoch kaleyi yokladı. Kaleci gole izin vermedi.

Maçtaki tek gol 61'de geldi

Valbuena, 61. dakijada frikikten güzel bir gol attı ve Fenerbahçe öne geçti.

Wan Der Wiel ıslıklandı

Kadro dışı kaldıktan sonra affedilen ve yeniden sahaya çıkan Wan Der Wiel oyuna girerken yoğun bir ıslıkla protesto edildi.

17 yaşındaki Eljif alkışlandı

18 yaşından küçük olması nedeniyle özel izinle ilk kez Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas, topu ayağına aldığında tribünlerden alkış aldı.

Fenerbahçe'nin İtalya'nın Cagliari takımıyla yeni sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçında biletlerin bedava olmasına rağmen sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerin yarısını doldurabildi. Sarı-lacivertli kulübün yönetimi, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz karşısında tribünlerin büyük bölümünü dolduran taraftarlar için jest yaparak Cagliari maçını ücretsiz yaptı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada iki kale arkası tribününde de büyük boşluklar göze çarptı.Taraftarlar Maraton ve Fenerium tribünlerinin ise büyük bölümünü doldurdu. Biletleri ücretsiz olan hazırlık karşılaşmasını yaklaşık 25 bin sarı-lacivertli taraftar izledi. -Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ancak 18 yaşından küçük olmasından dolayı resmi sözleşme imzalamak için FIFA'nın kararını beklediğiMakedon futbolcu Eljif Elmas, özel izinle kadroya girdi. Teknik direktör Aykut Kocaman, 17 yaşındaki Makedon futbolcuyu yedek kulübesinde oturttu. Elmas'ın ailesi de karşılaşmayı tribünden takip etti.Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mouricio Isla, eski takımı Cagliari'ye karşı forma giydi. Cagliari'den transfer edilen ve bu transfer nedeniyle düzenlenen hazırlık maçında Isla, sahaya ilk 11'de çıktı.Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mehmet Topal, maça stoperde başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman asıl pozisyonu ön libero olan Mehmet'i savunmada Martin Skrtel'in yanında oynattı. Kocaman, diğer hazırlık maçları ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sturm Graz maçlarında ilk 11'de oynatmadığı Salih Uçan'a da şans tanıdı. Genç futbolcu da maça ilk 11'de başladı.Fenerbahçe, Cagliari karşısında sahaya kalede Carlos Kameni'yle başlarken, savunma dörtlüsü Isla, Skrtel, Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı'ndan oluştu. Savunmanın önünde Ozan Tufan ve Salih Uçan'a şans veren Kocaman, kanatlarda Nabil Dirar ile Miroslav Stoch'u oynattı. Forvet arkasında Alper Potuk oynarken, ileri uçta sakatlığını tamamen atlatan Robin van Persie görev aldı.Hazırlık maçlarının tamamında ve Strum Graz karşılaşmalarında ilk 11'de oynayan Josef de Souza ise yedek soyundu. Aykut Kocaman, kadro dışı kararı geçen hafta kalkan Hollandalı sağ bek Gregory van der Wiel'i de maç kadrosuna dahil etti. Elmas, De Souza ve Van der Wiel'in yanı sıra kaleciler Volkan Demirel, Erten Ersu ile Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Mathieu Valbuena, Roman Neustaedter, Ahmethan Köse, Samed Karakoç, Oğuz Kağan Güçtekin yedek kulübesinde şans bekledi.