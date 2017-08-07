Fenerbahçe'den Paletta açıklaması
Fenerbahçe, Gabriel Paletta ile ilgilendiği yönündeki haberleri yalanladı.
"Bein Sports Kanalı'nda yer alan, Gabriel Paletta isimli futbolcuyla ilgilendiğimiz yönündeki haber yalandır.Bahse konu oyuncuyla bir ilgimiz bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur."
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:33
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Aziz Yıldırım'ın açıklaması sorulunca...
Toplam 34
Yorum
dionysos hangi at ..
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Galatasaray'ın Ibrahimovic aşkı yeniden alevleniyor
Toplam 13
Yorum
Güzel haber Güzel haber Doğru olmasa da güzel haber Bu adama verecek para nerde Adam senede25 30milyon alıyor Sen3 4 milyona mı alacan
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Aziz Yıldırım'ın açıklaması sorulunca...
Toplam 34
Yorum
camia FBliler, Lensi asagilayarak haksizlik ediyorsunuz. Bizde müthis oynadi. Bize düsen, Lense yolun acik olsun demektir. Gerisini BJK düsünsün
Fenerbahçe'den Paletta açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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