 Fenerbahçe'den Paletta açıklaması – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe'den açıklaması

    Fenerbahçe'den Paletta açıklaması

    Fenerbahçe, Gabriel ile ilgilendiği yönündeki haberleri yalanladı.

    Yayıncı kuruluşta Fenerbahçe'nin Gabriel ile ilgilendiği yönünde çıkan haberlere sarı-lacivertlilerden açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Bein Sports Kanalı'nda yer alan, Gabriel Paletta isimli futbolcuyla ilgilendiğimiz yönündeki haber yalandır.Bahse konu oyuncuyla bir ilgimiz bulunmamaktadır.
    Kamuoyunun bilgisine duyurulur."
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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