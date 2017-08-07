 Emre Mor yarın İnter’e imza atıyor – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    yarın İnter’e imza atıyor

    Emre Mor yarın İnter’e imza atıyor
    İnter'le anlaşan , yeni kulübüyle yarın 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Çizme ekibinin ay-yıldızlı futbolcu için Dortmund'a 10 milyon euro+bonuslar şeklinde bir ödeme yapacağı kaydedildi. Dortmund, Emre Mor'u 2016 yılında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'den 9 milyon 750 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:23
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