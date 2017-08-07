Bankada 100 milyon euro paramız var
Transferin bitmediğini ve bu hafta içinde 4 önemli ismi renklerine katacaklarını açıklayan Yıldırım, “100 milyon euro’ya yakın bankada kullanacağımız hazır para var” dedi.
GEREKİRSE FAZLASINI ALIRIZ
"Transfer daha bitmedi. 100 milyon euro'ya yakın bankada kullanacağımız para var. Diğer kulüpler bol keseden harcıyor. Futbolda merak etmeyin, paramız var. Bu hafta içinde öyle tahmin ediyorum ki 4 oyuncu daha alacağız. Bu oyuncularla beraber eğer gerekirse yine transfer yapacağız. Bu hafta içerisinde büyük çapta transferler yapacağız. Son noktaya geldik."
LENS GİTSİN DİYE DUA ETTİK
"Lens bizden 4 milyon euro istedi, biz kendisine 2.7 milyon euro teklif yaptık. Beşiktaş'a 2.2 milyon euro'ya imza attı. Biz ona geçen sene 2.3 milyon euro bedel ödüyorduk. Dick Advocaat bize verdiği raporunda 'Kısa dönemde kiralık anlaşma yapacaksanız yapın' dedi. Biz de menajerlerine, kulübüyle muhatap olmadan 'Bonservisini alırsa 1-2 yıllık kiralama anlaşması yaparız' dedik. Yok işte 'Gittiler de, alamadılar da...' deniliyor. Biz Lens gitsin diye dua ettik ya!.."
'FETÖCÜLÜK MÜ YAPTIM BEN!'
"Federasyonun kendisine çeki düzen vermesi lazım. Takımların harcamalarının karşılığında onları üzecek hareketlerin içinde olmaması gerekir. Bunu böyle kabul ediyoruz. Yoksa uzun ayakları altına konmuştur, her an onları kaydırabilir. Artık yeter yani! Ben şu anda cezalıyım. Aralık sonuna kadar cezalıyım. Adam mı öldürdüm? Hayır! Fetö'cülük mü yaptım? Hayır! Bunlar inşallah önümüzdeki dönem olmaz, öyle temenni ediyorum."
UEFA İLE BİZ ANLAŞMA İSTEDİK
"UEFA ile anlaşmaları kendimiz yaptık, onlar bizi zorlamadı. Biz kendimiz UEFA ile anlaştık. 30 milyon euro birinci sene, ikinci sene 20 milyon euro, üçüncü sene 10 milyon euro, dördüncü sene 5 milyon euro artı-eksi dengeler arasında fark olacak diye biz UEFA anlaştık. Bunu onlardan bizzat biz istedik. Aksi halde borcun sonu felaket olur. Şu anda dengeler gayet iyi gidiyor."
BİZE KAÇIYOR DİYENLER KAÇTI
"3 Temmuz 2011'de bizler için 'Kaçıyorlar, Kıbrıs'a gidiyorlar, yurt dışına kaçarak hesap vermeyecekler' dediler. Ben ve arkadaşlarım Metris'te mezarlarımızın burada olduğunu ifade ederek kapıları gösterdik. Ergenekon ve Balyoz davalarında yurt dışında görevli olan Atatürkçü subaylar ülkeye döndüler hesap vermek için. Ancak onlardan hesap soranlar ülkeyi terk ettiler. Devleti ele geçirme operasyonu 15 Temmuz'da zirve yapmıştır ama tehlike hala devam ediyor."
KOVDUYSAN TAZMİNATI VER!
"Salı günü Rıdvan Dilmen'le olacağım (NTV Spor'daki programda), orada daha detaylı konuşacağım. Milli Takım'da sözleşme yaptıysanız, bu sözleşmenin gereği neyse onu yapacaksınız. Eğer Fatih Terim'i kovduysanız tazminatını da ödeyeceksiniz. Yok bağışlayın falan laflarını bugün değil, o anlaşmayı yaparken düşünecektiniz. Kısacası federasyon, Fatih Terim'e ödeyeceği tazminatı anlaşmayı imzalarken düşünecekti.'
AYKUT HOCANIN UFKU AÇILMIŞ
Yıldırım konuşmasında Aykut Kocaman'ı övdü: "Aykut Kocaman'a güveniyoruz. Kendisinde değişiklik var, ufku iyice açılmış. Bizlerin söylemeyeceği düşünceleri söyleyebilecek durumda. Ondan dolayı kendisine teşekkür ediyorum."
GECEDE RENKLİ SAHNELER YAŞANDI
Aziz Yıldırım, Antalya'da katıldığı 'Hedef 1 Milyon Üye' gecesinde katılımcılardan büyük ilgi gördü. Yeni kongre üyelerine plaket takdim eden başkana çeşitli hediyelerin verildiği gecede, erkek basket takımının kazandığı Euroleague Kupası da sergilendi. Futbolcuların imzalı formaları ve futbol topları açık arttırma ile satıldı. Gece pastalı kutlama ile son buldu.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:46
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Erman Toroğlu: Faciadan dönüldü!
Toplam 21
Yorum
sergen konya taraftarını anlamıyorum,ne gerek vardı bunca rezilliğe! sahada sorun yok,seyirciler çıldırıp duruyo.tam rezaletti.
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Quaresma'ya saldırı
Toplam 3
Yorum
Sürekli bilinçli faul yaptı Quaresma maç boyu tahrik etti. Hakem efendi görmezden geldi. Gördüğünü cezasız bıraktı ama işte bu sebeple seyirci cahilce işler yaptı.
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Beşiktaş taraftarından çıkanlar şaşırttı
Toplam 13
Yorum
Samsunlu hikaye bunlar konyalilar iyi kovaladi bunlari ben samsunluyum ve mac oncesi bjklilerin kacislarini gordum hatta dayak yiyenleri bile oldu
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