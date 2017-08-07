 Aziz Yıldırım'dan TFF'ye gönderme – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    'dan 'ye gönderme

    Aziz Yıldırım'dan TFF'ye gönderme

    Fenerbahçe Başkanı , 'nin 'e tazminat vermesi gerektiğini belirtti.

    Türkiye Futbol Direktörü 'in görevinden alınmasının yankıları devam ediyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı da 'nin A Milli Futbol Takımı'nın başından Fatih Terim'i göndermesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Yıldırım, Fatih Terim'e tazminat verilmesinin gerektiğini söyledi.

    KOVDUYSANIZ TAZMİNATINI VERECEKSİNİZ
    Antalya Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği 'Hedef 1 Milyon Üye' Lansman Gecesi'nde konuya değinen Aziz Yıldırım, "TFF, Fatih Terim'i kovduysa tazminatı ödeyecek. Siz eğer sayın Fatih Terim'i kovduysanız o zaman tazminatı ödeyeceksiniz. Yok öyle sokağa atıpta o işci şu kadar parayı alıyor, şu kadar asgari maaş eder deme şansını şimdi değil o anlaşmayı imzalarken düşünecektiniz'' diyerek TFF'ye göndermede bulundu.

    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:44
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