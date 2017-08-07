Aziz Yıldırım'dan TFF'ye gönderme

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevinden alınmasının yankıları devam ediyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da TFF'nin A Milli Futbol Takımı'nın başından Fatih Terim'i göndermesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Yıldırım, Fatih Terim'e tazminat verilmesinin gerektiğini söyledi.



KOVDUYSANIZ TAZMİNATINI VERECEKSİNİZ

Antalya Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği 'Hedef 1 Milyon Üye' Lansman Gecesi'nde konuya değinen Aziz Yıldırım, "TFF, Fatih Terim'i kovduysa tazminatı ödeyecek. Siz eğer sayın Fatih Terim'i kovduysanız o zaman tazminatı ödeyeceksiniz. Yok öyle sokağa atıpta o işci şu kadar parayı alıyor, şu kadar asgari maaş eder deme şansını şimdi değil o anlaşmayı imzalarken düşünecektiniz'' diyerek TFF'ye göndermede bulundu.