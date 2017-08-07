Aziz Yıldırım'dan TFF'ye gönderme
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, TFF'nin Fatih Terim'e tazminat vermesi gerektiğini belirtti.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevinden alınmasının yankıları devam ediyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da TFF'nin A Milli Futbol Takımı'nın başından Fatih Terim'i göndermesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Yıldırım, Fatih Terim'e tazminat verilmesinin gerektiğini söyledi.
KOVDUYSANIZ TAZMİNATINI VERECEKSİNİZ
Antalya Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği 'Hedef 1 Milyon Üye' Lansman Gecesi'nde konuya değinen Aziz Yıldırım, "TFF, Fatih Terim'i kovduysa tazminatı ödeyecek. Siz eğer sayın Fatih Terim'i kovduysanız o zaman tazminatı ödeyeceksiniz. Yok öyle sokağa atıpta o işci şu kadar parayı alıyor, şu kadar asgari maaş eder deme şansını şimdi değil o anlaşmayı imzalarken düşünecektiniz'' diyerek TFF'ye göndermede bulundu.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 08:44
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Bankada 100 milyon euro paramız var
Toplam 1
Yorum
sami sayin baskan gerekiyorsa paramiz var diyorsun, acilen persi, aatif, koybasi, ozan, sener, fernandao gitmeli, yerlerine de iyi adam alinmali
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Başakşehir'den Süper Kupa twiti!
Toplam 1
Yorum
evet süper ligdede şampiyondunuz ya ama işte tff hakkınızı yedi şampiyonluğu bjk ye verdi ve işte dün adalet yerini buldu
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Daha tempolu olmalıyız
Toplam 1
Yorum
juan Rüyanda kapatırsın. Geçen sene FB GS da çöp oyuncular vardı bu sene öyle olmayacak. Başakşehirde seviye atladı. Şampiyon olamazsınız artık.
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