 Valbuena'dan özel paylaşım – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Valbuena'dan özel paylaşım

    Valbuena'dan özel paylaşım

    Kanarya'nın süper transferi gösterdiği performans kadar kısa sürede takımı sahiplenmesiyle gönüllerde taht kurdu.

    Sturm Graz maçındaki çalımıyla rakibin belinin suyunu alan Fransız yıldız ardından kestiği nefis ortayla Nabil Dirar'a golü attırmıştı. Valbuena maç sonrası soyunma odasına gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tokalaştığı bir kareyi İnstagram hesabına koydu. Tecrübeli futbolcu altına "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştığım için gururluyum" yazdı.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Valbuena'dan özel paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.