Valbuena'dan özel paylaşım

Kanarya'nın süper transferi Mathieu Valbuena gösterdiği performans kadar kısa sürede takımı sahiplenmesiyle gönüllerde taht kurdu.

Sturm Graz maçındaki çalımıyla rakibin belinin suyunu alan Fransız yıldız ardından kestiği nefis ortayla Nabil Dirar'a golü attırmıştı. Valbuena maç sonrası soyunma odasına gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tokalaştığı bir kareyi İnstagram hesabına koydu. Tecrübeli futbolcu altına "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştığım için gururluyum" yazdı.