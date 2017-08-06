Teo-Babacar-Perez
Simon Kjaer’in Sevilla’ya satılmasından gelen 12.5 milyon euro’nun önemli bölümü forvet transferine kaynak olarak ayrılacak. Kanarya golcü listesini 3’e indirdi. Bu hafta görüşme trafiği iyice hızlanacak.
LUKASZ TEODORCZYK: Belçika Ligi'nin son şampiyonu Anderlecht'te forma giyen Teo'nun durumu ilginç. Mart ayında 4.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanan Anderlecht, oyuncunun bonservisini elinde bulunduruyor. Geçen sezon ligde gösterdiği performansla bir ara Milan'ın da radarına takılmıştı. Bu sebeple Anderlecht 4.5 milyon euro'ya aldığı oyuncunun bonservis bedelini 10 milyon euro olarak belirledi. Kanarya yılda 1 milyon euro kazanan yıldız forvete 2.5 milyon euro önererek aklını çeldi. Kulübüyle pazarlıklar ise sürüyor.
LUCAS PEREZ: Aykut Kocaman onun adını 1 numaraya yazdı. F.Bahçe transferi için 3 haftadır uğraşıyor. Ciddi engeller var. Perez, İspanya'nın 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer almak istediği için göz önündeki bir ligde forma giymek istiyor. Bu sebeple Deportivo'ya yeşil ışık yaktı. İspanyol ekibi transferde yol alamadı. Roma'nın talip olduğu söylendi ancak sportif direktör Monchi bu yalanladı. Arsenal'in hocası Arsene Wenger "Lucas Perez iyi oyuncu ama ona yeterli süre vermem çok zor" dedi. Ada ekibi 10 milyon euro'nun altından bonservisleri dinlemiyor.
KHOUMA BABACAR: Türk futbolseverlere uzak bir isim değil. Adı çok uzun süre Beşiktaş ile birlikte anılmıştı. Kanarya'ya menajerler tarafından önerildi. Sarı-laciverli yönetim de onu Lucas Perez'in alternatifi olarak görüyor. Fenerbahçe'nin, uzun süredir uğraştığı Perez transferinde bir sonuç çıkmama ihtimalini düşünerek Babacar için maliyet planlaması yaptığı öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcu, Aykut Kocaman'ın ileride oynama sistemine uyan bir isim. Geçen sezon 22 karşılaşmada 10 gol kaydetti. Yüzde 27 ile Fiorentina'nın poziyonu en yüksek gole çevirme oranına sahip ismiydi.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:47
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
SADS FORVET . ORTA SAHA STOPER SOL BEK
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
Miyane Transfer gerekli de, bunları neden "müjde" diye veriyorsunuz. İnsanlar neden transfer delisi. Takımlar batmış, ffp var, altyapı oyuncusu yok
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Kiralık mı gitsem acaba?
Toplam 25
Yorum
Sürahi 1)Futbol değil oyuncu mevkisi anlamıyor desen neyse 2) Ki bence senin bu konu hakkında bilgin yok Valbuena as mevki OOS Ekici as mevki OOS
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