 ‘Neustadter yeterli değil’ – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    ‘Neustadter yeterli değil’

    ‘Neustadter yeterli değil’
    Spartak Moskova önceki hafta 1.5 milyon euro'luk teklifle için Fenerbahçe'nin kapısını çalmıştı. Ancak sarı-lacivertliler "5 milyon euro'dan aşağı vermeyiz" demişti. Spartak'ın eski oyuncusu Yegor Titov bu transferin gerçekleşmesine sevindiğini söyledi. Titov "Roman, Spartak seviyesinde değil. Gelmemesi iyi oldu" ifadesini kullandı.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:38
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