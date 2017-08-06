 ''Lima için teklif yok'' – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    ''Lima için teklif yok''

    ''Lima için teklif yok''
    F.Bahçe'nin 10 numara adaylarından birinin olduğu biliniyor. Ancak Gremio Başkanı Bolzan "Lima için F.Bahçe ve Liverpool'un isimleri geçiyor ancak biz onlardan hiçbir teklif almadık. Tek teklif Sampdoria'dan. Lima, 222 milyon euro'luk Neymar'ın takım arkadaşı. Bonservisi düşük olamaz" dedi.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:37
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