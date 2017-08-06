 İsla-Dirar şov yapar – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    İsla-Dirar şov yapar

    İsla-Dirar şov yapar
    Fenerbahçe taraftarı takımın sağ tarafında kurulan - hattından dolayı bir hayli memnun. Sarı-lacivertliler, Gökhan Gönül-Dirk Kuyt'tan sonra sağda yine iyi bir ikili yakaladıklarını düşünüyor. Taraftarlar "İsla-Dirar birlikte şov yapar. Bu sezon takımın sağ kanadı aksamaz. Darısı sol kanadın başına" yorumu yapıyorlar.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:33
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