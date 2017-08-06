Fenerbahçe'nin rakibi Cagliari
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yarın özel maçta İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari'yi konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı, Passolig kartı olan sarı-lacivertli taraftarlar ücretsiz olarak izleyebilecek. Kombine kart sahibi taraftarlar, mevcut koltuklarından karşılaşmayı takip edebilecek. Kombinesi veya bileti olmayan Fenerbahçe logolu Passolig sahibi taraftarlar ise girişlerde görevliler tarafından yönlendirilecek.
Sezon hazırlıkları kapsamında 5 özel maç yapan Fenerbahçe, 3 kez mağlup oldu, 2 kez berabere kaldı, galip gelemedi. Romanya'nın Juventus Bükreş takımına 3-2, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 2-1, Fransa ekibi Olympique Marsilya'ya 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla 0-0, Fransa temsilcisi Monaco ile 1-1 berabere kaldı.
Cagliari, 20 takımlı Serie A'yı geçen sezon 11. sırada tamamlamıştı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mauricio Isla, geçen sezon Cagliari'de forma giymişti.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:06
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Lens'ten Fenerbahçe taraftarına teşekkür
Toplam 1
Yorum
pençeli kartal gerçekten fenerlilere bu çok acı oldu. Kayeri de alabilseydk keşke . Neyse onuda seneye alırız.
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 57
Yorum
zizou Allah bilir kimler geliyorBiri iyi olsa 3 u nasil olcak 2 si iyi olsa 2 si ne olacak umalim ki 4 u birden iyi olsun,,aurelio dan sonra onlib
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Tolgay'a karşılık Medel+6 milyon euro
Toplam 18
Yorum
savaş Tolgay takas edilecek futbolcu değil.Çok İyi bir futbolcu.BJK Kalmalı.Ve ilk 11 oynamalı.
Fenerbahçe'nin rakibi Cagliari haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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