 Fenerbahçe, Cagliari maçına hazır – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    , Cagliari maçına hazır

    Fenerbahçe, Cagliari maçına hazır

    İtalya Serie A takımlarından Cagliari ile yarın Ülker Stadı'nda hazırlık maçında karşılaşacak , bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

    Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı, çift kale maçla tamamladıkları belirtildi.

    Sakatlık süreci devam eden Mehmet Ekici ve Fernandao'nun özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.



    VAN PERSİE'YE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
    Fenerbahçe'de antrenman öncesinde, 34. yaşına giren Hollandalı yıldız Van Perise'nin doğum gününün kutlandığı aktarıldı.

    Hollandalı futbolcunun yeni yaşını kutlamak için, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü pastası kesildiği kaydedildi.

    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:15
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