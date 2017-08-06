Fenerbahçe, Cagliari maçına hazır
İtalya Serie A takımlarından Cagliari ile yarın Ülker Stadı'nda hazırlık maçında karşılaşacak Fenerbahçe, bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı, çift kale maçla tamamladıkları belirtildi.
Sakatlık süreci devam eden Mehmet Ekici ve Fernandao'nun özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
VAN PERSİE'YE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Fenerbahçe'de antrenman öncesinde, 34. yaşına giren Hollandalı yıldız Van Perise'nin doğum gününün kutlandığı aktarıldı.
Hollandalı futbolcunun yeni yaşını kutlamak için, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü pastası kesildiği kaydedildi.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:15
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Transfer resmen açıklandı
Toplam 22
Yorum
gs bu daha net adamlar maaşında iyileştirme yap kal dediler ama sneijder gitmek için yapmadı nice 1,8 e oynar yani yönetim değil kendisi gitti
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Talisca'da flaş gelişme!
Toplam 5
Yorum
cahiilik basa bela :D biz iyiyiz koc talisca gider fiko bir baskasını bulur sen bizi bırakta kendi takımının durumuna bak :D
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Kayseripor’da izdihamlı store açılışı
Toplam 1
Yorum
Alperen Ne zamandır Kayseri bu heyecanı yaşayamıyordu. İyi sonuçlar ivmeyi yukarı doğru tırmandırır.
Fenerbahçe, Cagliari maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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