En güçlü takımlar F.Bahçe ve G.Saray
Şili’li futbolcu, bu sezon şampiyon olmak için çalışacaklarını söyledi. İsla “Buraya gelmeden önce Türkiye Ligi hakkında bildiğim en güçlü takımların Fenerbahçe ve Galatasaray olduğudur” dedi.
İsla, F.Bahçe'nin 3 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek istediklerini belirtti. Tecrübeli sağ bek "Fenerbahçe her zaman şampiyon olması gereken, buraları hedefleyen bir kulüp. Hedefimiz net. Sezonu zirvede bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin artık dünyanın en güzel organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesinin vakti geldi" dedi.
'HÜCUMA KATKI VERMEYİ SEVERİM'
"Her zaman daha çok çalışmaya ve antrenmanlarda en iyisini yapmaya çalışıyorum. Savunmadaki görevlerimin haricinde hücuma da katkı vermeyi severim. Takımda işler iyi gittiğinde mutlu olurum. Hem kişisel hem de takım olarak bir noktaya gelebiliyorsak bu durum beni keyiflendiriyor. Çünkü en önemlisi her zaman takımın başarısı"
'ÇOK ÇALIŞMALIYIZ'
"Bu sezon transferlerle birlikte iyi bir takım kuruluyor. Hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmalıyız. Çünkü yeni takımların daha fazla efor sarfetmesi gerekiyor. Ben de yeni bir oyuncuyum ve bu kulübün neler istediğini biliyorum. Bu kulüp şampiyonluk istiyor, Şampiyonlar Ligi istiyor. Biz de bunun için sonuna kadar çalışacağız"
'TELLO VE MALDONADO'DAN TÜRK FUTBOLUNU BİLİYORUM'
"Vatandaşlarım Tello ve Maldonado, Türkiye'de forma giydi. Bu sebeple Türk futboluna bir dönem çok yakından takip ettim. Şili'nin önemli oyuncuları burada oynadı. Şimdi sıra bende. Kaliteli bir ligde forma giyeceğim. Burada işim kolay değil. Rekabetçi bir ortam olduğunu biliyorum. Kısa sürede Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye uyum sağladım. İstanbul muhteşem bir şehir. Burada yaşamak büyük keyif"
'TARAFTARIMIZ HARİKA'
"Havaalanı karşılaması beni çok mutlu etti. Gerçekten harikaydı. Muhteşem bir taraftarımız var. Bu destek insana daha fazla çalışma isteği, kendini geliştirme arzusu veriyor. Zaten Fenerbahçe'nin nasıl bir taraftara sahip olduğunu gelmeden önce de biliyordum. Onları mutlu etmek için biz futbolcular da üzerimize düşen görevi yapmalıyız"
'İDMANA GİTMEK İÇİN 3 SAATİM YOLDA GEÇTİ'
"Futbola devam edebilmek için evimden uzak bir yere gitmem gerekiyordu. O yıllarda Şili'deyken 3 saatlik bir mesafe gidiyordum. Bu mesafeyi göze alarak antrenmanlarıma devam ediyordum. Bazen pes etme noktasına geldiğim oldu çünkü zordu. Sabah erken kalkıp, eve geç saatlerde dönebiliyordum. Zor bir hayat oldu. Ama annem ve anneannem futbola devam etmem konusunda çok istekliydi. Onların sayesinde buralara geldim"
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:36
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
SADS FORVET . ORTA SAHA STOPER SOL BEK
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
Miyane Transfer gerekli de, bunları neden "müjde" diye veriyorsunuz. İnsanlar neden transfer delisi. Takımlar batmış, ffp var, altyapı oyuncusu yok
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Kiralık mı gitsem acaba?
Toplam 25
Yorum
Sürahi 1)Futbol değil oyuncu mevkisi anlamıyor desen neyse 2) Ki bence senin bu konu hakkında bilgin yok Valbuena as mevki OOS Ekici as mevki OOS
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