 Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    'dan transfer müjdesi

    Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi

    Fenerbahçe Başkanı , Antalya'da ses getiren bir açıklama yaptı

    Fenerbahçe Başkanı Antalya'da katıldığı bir etkinlikte dört oyuncu daha alacaklarını söyledi.

    Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirirken, Başkan Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi daha.


    Antalya'da bir etkinliğe katılan Aziz Yıldırım bir ara mikrofonu eline aldı ve "Transfer daha bitmedi. Bu hafta öyle tahmin ediyorum ki dört oyuncu daha alacağız" dedi.

    Sarı lacivertliler 2017 yazında kadrosuna şu ana kadar Mathiue Valbuena, Nabil Dirar, Mauricio Isla ve Mehmet Ekici'yi kattı.

    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:24
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