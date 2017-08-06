Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Antalya'da katıldığı bir etkinlikte dört oyuncu daha alacaklarını söyledi.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirirken, Başkan Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi daha.



Antalya'da bir etkinliğe katılan Aziz Yıldırım bir ara mikrofonu eline aldı ve "Transfer daha bitmedi. Bu hafta öyle tahmin ediyorum ki dört oyuncu daha alacağız" dedi.

Sarı lacivertliler 2017 yazında kadrosuna şu ana kadar Mathiue Valbuena, Nabil Dirar, Mauricio Isla ve Mehmet Ekici'yi kattı.