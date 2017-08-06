Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Antalya'da ses getiren bir açıklama yaptı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Antalya'da katıldığı bir etkinlikte dört oyuncu daha alacaklarını söyledi.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirirken, Başkan Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi daha.
Antalya'da bir etkinliğe katılan Aziz Yıldırım bir ara mikrofonu eline aldı ve "Transfer daha bitmedi. Bu hafta öyle tahmin ediyorum ki dört oyuncu daha alacağız" dedi.
Sarı lacivertliler 2017 yazında kadrosuna şu ana kadar Mathiue Valbuena, Nabil Dirar, Mauricio Isla ve Mehmet Ekici'yi kattı.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:24
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
SADS FORVET . ORTA SAHA STOPER SOL BEK
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
Miyane Transfer gerekli de, bunları neden "müjde" diye veriyorsunuz. İnsanlar neden transfer delisi. Takımlar batmış, ffp var, altyapı oyuncusu yok
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Kiralık mı gitsem acaba?
Toplam 25
Yorum
Sürahi 1)Futbol değil oyuncu mevkisi anlamıyor desen neyse 2) Ki bence senin bu konu hakkında bilgin yok Valbuena as mevki OOS Ekici as mevki OOS
Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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