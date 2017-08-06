 ‘Avrupa’da kupa olabilir’ – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    ‘Avrupa’da kupa olabilir’

    ‘Avrupa’da kupa olabilir’

    yeni sezon öncesi konuştu.

    Tecrübeli futbolcu şunları söyledi: "Aykut Kocaman bana stoper oynayıp oynayamayacağımı sordu. Bazı maçlarda beni stoperde oynatabileceğini söyledi. Ben de her göreve hazır olduğumu söyledim. Sezon öncesi küçük takımlarla maç yapıp kazanıyorduk. İşler yolunda zannediyorduk. Güçlü rakiple oynamak daha iyi. Hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde şampiyon olmak istiyoruz. Neden olmasın"
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:39
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