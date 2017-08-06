 Alper: İşte hoca farkı – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Alper: İşte hoca farkı

    Alper: İşte hoca farkı
    Kanarya'nın Sturm Graz'ı elediği seride ilk maçta müthiş bir futbol ortaya koyan , 'ın gelişiyle birlikte öz güvenlerini geri kazandıklarını söyledi. Potuk "Vitor Pereira ve Dick Advocaat bize güvenmiyordu. Bunu basına da söylüyorlardı. Aykut Hoca ise her fırsatta bize güvendiğini belirtiyor. Bu da oyunumuza olumlu yansıyor" dedi.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:40
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