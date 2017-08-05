 Volkan Şen, La Liga'ya gidiyor! – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    , La Liga'ya gidiyor!

    Volkan Şen, La Liga'ya gidiyor!

    La Liga takımlarından Real Betis'in Fenerbahçe'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan ile ilgilendiği iddia edildi.

    İspanyol basınının haberine göre; bu sezon kadrosuna 7 futbolcu katan Betis'in 'i de transfer etmeye çok yakın olduğu belirtildi. İspanyol takımı, bu transfer için herhangi bir bonservis ücreti ödenmeyecek.

    GALATASARAY İLE ADI ANILMIŞTI
    30 yaşındaki milli futbolcu, son 2 sezondur görev aldığı Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ismi sarı-kırmızılı takım ile anılmıştı.

    Süper Lig'de 318 maça çıkan Volkan Şen, 45 gol ve 55 asistlik performans göstermişti. Volkan, geçtiğimiz sezon ise F.Bahçe formasıyla 26 lig maçına çıkarken sadece 4 asist kaydedebilmişti.

    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:44
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