Volkan Şen, La Liga'ya gidiyor!
La Liga takımlarından Real Betis'in Fenerbahçe'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Volkan Şen ile ilgilendiği iddia edildi.
İspanyol basınının haberine göre; bu sezon kadrosuna 7 futbolcu katan Betis'in Volkan Şen'i de transfer etmeye çok yakın olduğu belirtildi. İspanyol takımı, bu transfer için herhangi bir bonservis ücreti ödenmeyecek.
GALATASARAY İLE ADI ANILMIŞTI
30 yaşındaki milli futbolcu, son 2 sezondur görev aldığı Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ismi sarı-kırmızılı takım ile anılmıştı.
Süper Lig'de 318 maça çıkan Volkan Şen, 45 gol ve 55 asistlik performans göstermişti. Volkan, geçtiğimiz sezon ise F.Bahçe formasıyla 26 lig maçına çıkarken sadece 4 asist kaydedebilmişti.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:44
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Kiralık mı gitsem acaba?
Toplam 22
Yorum
burak mehmet ekici ve valbuena ikisi de 10 numara değil mi arkadaşım?fenerbahçenin neden ihtiyacı var hala anlamadım?esas ortasaha ve solbek lazım
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Sol beke 4 aday
Toplam 13
Yorum
ası fatıh terımde göndemde duşse o adamın gs başına gelmesı felaket olur ıgor yenı bı takım kurdu zaman verılse muhteşem bır gs ızlıyeceğız
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Trabzonspor'dan Selçuk İnan açıklaması
Toplam 5
Yorum
Gsli Sen kimsin ki bizim kaptanı alasin ..
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