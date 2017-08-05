Volkan Şen, La Liga'ya gidiyor!

İspanyol basınının haberine göre; bu sezon kadrosuna 7 futbolcu katan Betis'in Volkan Şen'i de transfer etmeye çok yakın olduğu belirtildi. İspanyol takımı, bu transfer için herhangi bir bonservis ücreti ödenmeyecek.

GALATASARAY İLE ADI ANILMIŞTI

30 yaşındaki milli futbolcu, son 2 sezondur görev aldığı Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ismi sarı-kırmızılı takım ile anılmıştı.

Süper Lig'de 318 maça çıkan Volkan Şen, 45 gol ve 55 asistlik performans göstermişti. Volkan, geçtiğimiz sezon ise F.Bahçe formasıyla 26 lig maçına çıkarken sadece 4 asist kaydedebilmişti.