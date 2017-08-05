 Valbuena'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Valbuena'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

    Valbuena'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

    Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Matheu Valbuena, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tanışmaktan gurur duyduğunu söyledi.

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Grazla yaptığı maçı statta izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sarı-lacivertlilerin tur atlamasının ardından futbolcuları tek tek tebrik etmişti.

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Valbuena da Türkiye Cumhurbaşkanı'yla tanışmanın heyecanını yaşadı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir fotoğrafını paylaşan Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı, "Başkan Erdoğan'la tanıştığım için onur duydum" ifadelerini kullandı.

    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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