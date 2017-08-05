Fenerbahçe'nin Lucas Perez'in transferinde büyük aşama kaydettiği, İspanyol forvetin menajeri Rodrigo Fernandez Lovelle'in İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli yönetimle masaya oturduğu iddia edilmişti. Ancak Lovelle, hiç de transfer bitmiş gibi konuşmadı! Goal'a demeç veren Lovelle, "Arsenal, Lucas Perez'in bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirledi. Bu çok yüksek bir meblağ. Lucas ayrılmak ve oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor" dedi, Fenerbahçe'den hiç bahsetmedi.



Sevilla'ya da 15 çekmişler!

Perez için F.Bahçe ve Deportivo'nun yanı sıra Sevilla ve Newcastle United da devrede. İspanya'dan Estadio Deportivo gazetesi, Sevilla'nın Peraz için Arsenal'le görüşmelerinin 15 milyon euro üzerinden yapıldığını aktardı.