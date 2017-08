"Şampiyonluklar kazanmaya geldim"

19 yaşındayken ülkesinden ayrılıp İtalyan ekiplerinden Udinese'nin yolunu tutan Isla, 5 sezon formasını terlettiği Serie A ekibinde yıldızını parlattı ve birçok başarıya imza attı. 2010-11 sezon sonu Devler Ligi'ne katılma hakkı kazandığında Udinese'de Alexis Sanchez, Candreva,Benatia, Cuadrado, Di Natale, Handanovic, Kwadwo Asamoah ve gibi yıldızlarla aynı dönemde top koşturma şansı bulan Isla'nın kaderi, yine bu isimlerle benzer birşekilde ilerledi ve yıldız futbolcu, 2012'de 18.8 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer oldu. Juventus'tan QPR'a, ardından da Marsilya'ya kiralandı ve son olarak geçen sezon başında 4 milyon euro karşılığında Cagliari'ye gitti. 29 yaşındaki Isla, 2007'den bu yana Şili Milli Takımı forması da giyiyor. Asıl görevi sağ bek olan Mauricio Isla, sağ kanatta ve gerektiğinde de önlibero pozisyonunda forma giyebiliyor. Çok yönlü bir oyun karakterine sahip olan Isla, hızı ve sert oyun tarzıyla ön plana çıkıyor. Savunmada rakip kanat oyuncularını sert oyun yapısıyla durduran Isla, hücumda ise hızı ve ortalarıyla takımına büyük katkıda bulunan bir oyuncu. Isla Fenerbahçe Gazetesi'ne verdiği röportajda, futbola başlama ve yaşadığı zorlukların hikayesini anlatıyor. Isla hedeflerini de şu şekilde sıralıyor:

"ANTRENMAN YERİ EVİME 3 SAAT UZAKTAYDI"

"Çocukken herkes gibi arkadaşlarım ileoynayarak futbola başladım. Futbola ilkadımlarım bu şekilde oldu güzel zamanlardıbenim için. Daha güzel olan dönemlerimüniversitede eğitim aldığım dönemlerdi.Bir yandan eğitimlerimi sürdürürken diğeryandan antrenmanlarıma gidiyordum.Okul takımındaydım ve 8-9 yıllık zamanda zorluklarda yaşadım. Futbolu devam ettirebilmek adına evimden uzak bir yere gitmem gerekiyordu. O yıllarda Şili'deyken 3 saatlik bir mesafe harcamam gerekiyordu ve bu mesafeyi göze alarak antrenmanlarıma devam ediyordum. Aynı zamanda benim için güzel olduğu kadar da zor zamanlardı amahep devam etmek istedim futbola. Bazen pes etme noktasına geldiğimde oldu çünkü çok erken saatte uyanıp çok geç saatte eve dönmek durumunda kalıyordum. Zor bir hayat oldu o yıllara bakarsak, ama annem ve anneannem devam etmem konusunda çokistekliydi ve onların sayesinde belki de bunoktalara kadar geldim.

"TELLO VE MALDONADO'DAN DOLAYI TÜRK FUTBOLUNU TAKİP ETME VE İZLEME FIRSATIM OLDU"

uzun yıllar İtalya'daforma giydim. Ama bir yandan da kariyerimboyuncaTürkfutbolunu tanıma fırsatımdaoldu. Çünkü, başka Şililioyuncular dahaönceTürkiye Ligi'nde forma giydiler.Maldonado, Tello gibi.. Şili'nin önemli oyuncuları, tanınan oyuncuları Türkiye'de forma giydi. Bu nedenle Şili'deTürk futbolu mücadeleci, güçlü ve iyi oyuncuların olduğu lig olarak bilinir her zaman. Futbol yapısını genel anlamda değerlendirdiğimiz zaman bu şekilde görülür. Tabii ki, İspanya, İngiltere, İtalya ligi herkes tarafından daha çok takip edilen ligler ama daha çok ben Tello ve Maldonado'dan dolayıTürk futbolunu takipetme ve izleme fırsatım oldu ve izlediğim zaman kaliteli bir lig olduğunu da gördüm.'

"OYUNUN HER ZAMAN İÇERİSİNDE OLMAK İSTEYEN BİR OYUN YAPIM VAR"

Bek oyuncularının daha fazlaön plana çıkması gerekiyor ve daha fazla katkı yapan oyuncular haline geldiler. Bu durum hem milli takımlarda hem de kulüp takımlarında da geçerli. Benden oyunun iki tarafını oynamamı bekleyen hocalarla ve aynı zamanda fiziki anlamda kuvvetli olmamı bekleyen hocalarla tanıştım ve özellikle milli takımda sağ bek pozisyonunda bu şekilde kendimi geliştirmeyi öğrendim. Sağbek pozisyonunda kendimi geliştirmeye daha çok milli takımda alıştığımı söyleyebilirim. Her geçen gün daha fazla önemli olmak istiyorum oynadığım takımlar için ve oyunun her zaman içerisinde olmak isteyen bir oyun yapım oldu. Yüzde yüz antrenmanlarımı yapmaya çalışıyorum her zaman takımıma katkı sağlamak için hem hücumda hem defansta verimli olmak için çabalıyorum."

"BİZİM YOLUMUZ KESİNLİKLE ŞAMPİYONLUK OLMALI"

"Fenerbahçe,Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri ve son 3 yıllık süreçte Fenerbahçe'nin Şampiyon olamama gibi bir durumu söz konusu ama Fenerbahçe'nin her zaman Şampiyon olması gereken ve hedefleyen bir takım. Bizim yolumuz kesinlikle şampiyonluk olmalı. Hedefimiz son derece net ve bu sezon şampiyon olmak ve önümüzdeki sezon adımızı Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmak. Fenerbahçe'nin artık dünyanın en güzel organizasyonu olarak adlandırılan Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmenin zamanının geldiğini düşünüyorum. Ben yeni bir oyuncuyum ve takım içerisindeki hedeflerimizin farkındayım ve bu kulübün neler istediğini biliyorum. Bu kulüp Şampiyonluk istiyor, Şampiyonlar Ligi istiyor ve biz de bunun için çalışacağız."